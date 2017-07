Juve: Marchisio, ancora voglia vittorie

TORINO, 26 LUG - "Ogni anno vogliono convincerci che vincere sarà sempre più difficile. Sicuramente è vero, ma noi abbiamo la pelle dura e vogliamo fare ancora meglio, anche se non sarà semplice". Non è appagato Claudio Marchisio, neanche dopo i sei scudetti consecutivi vinti con la maglia della Juventus. "Le motivazioni sono alte e ogni giorno vanno trasmesse anche ai nuovi - spiega il centrocampista bianconero sul sito web del club -. Avremo test importanti, a cominciare dal Paris Saint-Germain: tra meno di un mese c'è il primo trofeo della stagione (la Supercoppa, ndr) e vogliamo essere pronti". Un anno particolare, il primo vissuto senza il recupero dopo l'infortunio al ginocchio: "Negli ultimi due anni avevo lavorato molto e non era riuscito a godermi le vacanze, quest'anno ci sono riuscito e al termine ho pensato che avevo tanta voglia di ricominciare".