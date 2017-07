Larrea presidente Federcalcio Spagna

MADRID, 26 LUG - La Federcalcio spagnola (Rfef) ha nominato Juan Luis Larrea, finora in carica come tesoriere, nuovo presidente ad interim al posto di Angel Maria Villar, ancora in carcere con l'accusa di corruzione. Villar è stato arrestato la settimana scorsa insieme al figlio Gorka e ad altri dirigenti della Rfef.