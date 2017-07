Al via assemblea di Lega A su diritti tv

MILANO, 26 LUG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A, convocata per discutere fra l'altro del bando per i diritti tv internazionali del campionato per il triennio 2018-21, e della riforma della governance. Rinviata il 14 luglio per l'annunciata assenza di nove società, la riunione è iniziata (manca solo il Napoli) poco dopo le 13, guidata dal commissario straordinario, Carlo Tavecchio, che dovrebbe tentare una mediazione sulla governance, tema che da tempo divide i club. Al termine dell'assemblea i dirigenti si trasferiranno nella sede di Sky dove alle 19 si svolgerà il sorteggio del calendario del prossimo campionato.