'Vidal?Detto a Inter di lasciar perdere'

MILANO, 26 LUG - "Vidal rimane con noi. Ho già detto agli amici Sabatini e Spalletti di lasciar perdere". Carlo Ancelotti chiude le porte all'Inter per Arturo Vidal. Domani il club nerazzurro sfiderà il Bayern Monaco nell'International Champions Cup. "Sarà una partita importante - dice Ancelotti - in questo contesto possiamo giocare in modo organizzato. L'Inter ha un nuovo allenatore che ha tanta esperienza".