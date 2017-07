Spalletti, Champions?3 squadre più forti

MILANO, 26 LUG - "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, anche se ci sono tre squadre molto forti nei confronti delle quali diventa difficile recuperare i tanti punti dell'anno scorso. Se non dovessero fallire, la distanza rimarrebbe importante. Ma non abbiamo altra scelta: siamo l'Inter e dobbiamo avere ambizioni forti": lo dice Luciano Spalletti al Bishan Stadium di Singapore alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, seconda partita dell'Inter all'International Champions Cup. L'allenatore nerazzurro assicura di non farsi condizionare dalle pressioni dell'ambiente: "Non è un problema per me. Vivo tutti i giorni allo stesso modo, lavorando 24 ore su 24 per migliorare la squadra. Quello che si dice fuori - conclude Spalletti - non conta per quanto mi riguarda".