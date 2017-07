Torino: solo affaticamento per Belotti

TORINO, 25 GIU - Il Torino tira un sospiro di sollievo, le condizioni di Andrea Belotti non preoccupano. L'attaccante, che si era fermato nell'allenamento di ieri a Bormio, dove la squadra è in ritiro, ha riportato soltanto un lieve problema muscolare alla coscia sinistra. Lo rende noto il sito internet del club. L'attaccante, dopo qualche giorno di riposo, potrà riprendere la preparazione. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto - si legge sul sito ufficiale della società - hanno evidenziato un problema muscolare di lieve entità che richiede qualche giorno di riposo". Affaticamento muscolare alla coscia sinistra anche per AlexßBerenguer, che come il capitano era uscito anzitempo dalla sessione di ieri. Oggi lo spagnolo ha svolto un programma differenziato.