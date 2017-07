Calcio: Villar (Rfef) sospeso per 1 anno

(ANSA-AP) - MADRI, 25 LUG - Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo ha sospeso per un anno il presidente della Federcalcio iberica, Angel Maria Villar, arrestato la settimana scorsa con l'accusa di corruzione, insieme al figlio e altri dirigente della Rfef. La più alta autorità dello Sport spagnolo ha anche rimosso Villar dalla presidenza della federazione, in attesa dell'esito dell'inchiesta. Il presidente del Consiglio Superiore dello Sport, Jose Ramon Lete, ha fatto sapere che sospensioni per Villar e il suo vice Juan Padron, arrestato anch'egli martedì della scorsa settimana, potrebbero essere riviste "a seconda dei fatti che emergeranno dall'inchiesta". Villar guida la Federcalcio spagnola ininterrottamente da 29 anni.