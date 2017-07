Calcio: festa per nuove maglie Cagliari

CAGLIARI, 25 LUG - Rafael con la maglia oro, Dessena e Cigarini in rossoblù, Sau e Andreolli in casacca bianca, Cossu e Miangue in rosso. Grande festa al Bastione con centinaia di tifosi per la presentazione delle nuove magliette del Cagliari per la stagione 2017-2018. È stato il via ufficiale al nuovo look - la casacca rossoblù era stata presentata in anteprima nella gara Cagliari-Milan dello scorso torneo - ma soprattutto l'occasione per riabbracciare il pubblico dopo il ritiro di Pejo. E prima del ritorno al lavoro in Sardegna per la seconda fase della preparazione. Presente anche il tecnico Massimo Rastelli e il vice Nicola Legrottaglie. Poi tutti ad Aritzo: qualche giorno nella località in provincia di Nuoro che anche l'anno scorso aveva ospitato la squadra. Si va via da Aritzo il 29: prevista per quel giorno una sfida tutta sarda con l'Olbia.