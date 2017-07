Fiorentina, appello Sundas a Della Valle

FIRENZE, 25 LUG - Nuovo appello ai Della Valle del procuratore e agente Fifa Alessio Sundas dopo quello lanciato tempo fa per annunciare la disponibilità di una cordata di imprenditori italiani per acquistare la Fiorentina. "Mentre siamo ancora in attesa che la famiglia Della Valle, dopo averci risposto, fissi un appuntamento per vagliare la nostra proposta, la squadra continua a perdere i pezzi migliori. La cordata di imprenditori italiani che rappresento - ha sottolineato Sundas - chiede di fare in fretta". Sul piatto 100 milioni di euro per acquisire il pacchetto di maggioranza del club viola. "Da Borja Valero a Ilicic, da Gonzalo Rodríguez a Bernardeschi è stata letteralmente smontata la squadra affidata all'allenatore Pioli e sarebbero imminenti anche altre cessioni. La cordata di imprenditori chiede ufficialmente alla famiglia Della Valle di fissare un incontro. Continuano a chiederci garanzie preventive ma quando sveleremo i nomi dei tre grandi imprenditori italiani cadranno tutte le perplessità".