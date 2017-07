Mertens,finito ritiro più lungo mia vita

NAPOLI, 25 LUG - "É finito il ritiro più lungo della mia vita, contento per il lavoro che abbiamo fatto. Sempre con il sorriso". Lo scrive su Instagram Dries Mertens, chiudendo il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Gli azzurri hanno svolto stamattina l'ultimo allenamento e poi hanno lasciato il Trentino: ora si godranno due giorni di pausa per riprendere venerdì gli allenamenti a Castel Volturno in vista del playoff di Champions League. Altri azzurri hanno condiviso sui social l'addio al ritiro precampionato, come Hysaj e Chiriches che hanno postato una loro foto in elicottero, mezzo su cui hanno lasciato Dimaro nel primo pomeriggio anche Zielinski, Rog, Strinic e Callejon. Primissima tappa del Napoli sarà Monaco di Baviera, dove gli azzurri parteciperanno l'1 e 2 agosto all'Audi Cup, affrontando l'Atletico Madrid e poi una tra Bayern Monaco e Liverpool. In Baviera c'è attesa per il torneo estivo, con grandi manifesti in città che ritraggono Griezmann, Jerome Boateng, Emre Can e Hamsik per annunciare il torneo.