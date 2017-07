Accordo Mbappè-Real, Monaco smentisce

ROMA, 25 LUG - Per 'Marca' c'è "un principio di accordo", per 'Nice Matin" non è vero niente. La telenovela di Kylian Mbappè, la 'stellina' del Monaco diventato oggetto del desiderio dei più grandi top club europei, Real Madrid in testa, di una nuova puntata. Tutto nasce da un articolo del quotidiano sportivo spagnolo che scrive oggi di una prima intesa tra le parti sulla base di 180 milioni (150 fissi e 30 di bonus), mentre il 18enne giocatore sottoscriverebbe un contratto di sei anni a sette milioni netti l'anno. Il giocatore andrebbe a sostituire nell'organico Alvaro Morata, passato recentemente al Chelsea in cambio di 80 milioni. Quello che diventerebbe il trasferimento più ricco della storia è stato però prontamente smentito dal quotidiano della Costa Azzurra che ha interpellato il club monegasco che ha smentito ogni accordo.