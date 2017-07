Torino: Gaston Silva ceduto ai Pumas

ROMA, 25 LUG - Il Torino ha ceduto ai messicani dell'Unam, noti anche come Pumas, il 23enne difensore uruguaiano Gaston Silva. Il trasferimento è stato ufficializzato dalla società sudamericana, che ha pagato il cartellino del giocatore due milioni di dollari. Lo scorso anno in prestito al Granada, in Spagna, questa volta l'addio al Torino di Gaston Silva è definitivo.