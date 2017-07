Maradona, Var avrebbe annullato gol mano

NAPOLI, 25 LUG - "La tecnologia porta trasparenza e qualità nel calcio, certo se ci fosse stata la Var nel 1986 il mio gol all'Inghilterra sarebbe stato annullato". Lo ha detto Diego Armando Maradona parlando dell'uso della moviola in campo in un'intervista al sito web della Fifa. Maradona, che sta collaborando con la Fifa su alcuni progetti ed era in Russia per la Confederation Cup in cui è stata sperimentata la Var, ha ammesso che con la nuova tecnologia il famoso gol con il pugno, per il quale venne definito "la mano di Dio", sarebbe stato scoperto. "Certo quando esprimo il mio sostegno all'introduzione della tecnologia mi viene in mente quel gol e so che sicuramente non sarebbe stato convalidato se ci fosse stata questa tecnologia", ha sottolineato Maradona, citando anche un altro episodio in cui gli era andata bene: "Ai Mondiali del '90 ho respinto la palla sulla linea di porta con la mano contro la Russia. Fummo fortunati perché l'arbitro non se ne accorse''.