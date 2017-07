Chicharito torna in Premier, al West Ham

ROMA, 25 LUG - Javier Hernandez, noto anche come Chicharito, torna nella Premier League inglese: il 29enne attaccante messicano, ceduto due anni fa dal Manchester United ai tedeschi del Bayer Leverkusen, è stato ora acquistato dal West Ham United. Lo annuncia il club londinese sul proprio sito internet, precisando di aver sborsato 16 milioni di sterline (pari a quasi 18 milioni di euro), per un contratto di tre anni. Hernandez, che in carriera vanta anche una stagione in prestito al Real Madrid (2014/'15), è il miglior marcatore di sempre della Nazionale messicana. Nella rosa a disposizione del tecnico Slaven Bilic, troverà gli altri neoarrivati Joe Hart, Marko Arnautovic e Pablo Zabaleta, oltre all'italiano Angelo Ogbonna. "Sono molto contento - le parole di Chicharito riportate dalla società - Il West Ham non è stata una scelta difficile: è un club storico e molto ambizioso. In Spagna e Germania ho passato tre anni fantastici, ma l'Inghilterra è stata la mia prima grande esperienza e sono felice di essere tornato".