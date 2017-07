'Su Sport-Periferie non si va indietro'

ROMA, 25 LUG - "Oggi facciamo tutti un passo importante, inizia un percorso dal quale non si torna indietro. Per il prossimo anno confermiamo un altro bando (che uscirà a settembre, ndr) di ulteriori 100 milioni per partecipare ad altri progetti e che sarà rivolto a Enti locali e per la prima volta a società sportive dilettantistiche". Lo dice il ministro dello Sport, Luca Lotti, in occasione della firma, avvenuta stamane a Roma presso la Sala Polifunzionale a Largo Chigi, della convenzione tra il Coni e 32 Comuni italiani che usufruiranno dei primi 100 milioni di euro stanziati dal Governo nel Piano 'Sport e Periferie'.