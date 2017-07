Inter: Eder, voglio restare siamo forti

MILANO, 25 LUG - ''Voglio restare all'Inter. Spalletti ha ragione, siamo una squadra forte e se si parla di mercato è normale ma abbiamo tanti giocatori forti". L'attaccante nerazzurro Eder dice di volersi riscattare con la maglia dell'Inter dopo la delusione della passata stagione. "L'anno scorso non è andata bene per nessuno - ammette - dobbiamo dimostrare di più. Tutti dobbiamo fare sacrifici, vogliamo migliorare e per farlo dobbiamo pensare tutti all'Inter e non al singolo, il mister è stato molto preciso si questo. Se poi arrivano giocatori importanti la rosa migliora e possiamo raggiungere il nostro obiettivo".