Atalanta: Emmanuello ceduto al Perugia

ROMA, 25 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Perugia di Simone Emmanuello. Il 24enne centrocampista di scuola Juventus, di ritorno dalla Pro Vercelli, nella quale giocava a titolo temporaneo (69 partite e 7 gol) dal gennaio del 2014 dopo l'acquisizione del cartellino (prima in compartecipazione, poi riscattato a giugno 2015) da parte dei nerazzurri, da mercoledì scorso non era già più nel ritiro di Castione della Presolana e Rovetta.