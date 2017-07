Di Francesco, mia Roma? Serve pazienza

ROMA, 25 LUG - "La pazienza era quello che ci eravamo prefissati dall'inizio, ma per essere soddisfatti manca ancora del tempo. La società e Monchi stanno lavorando molto bene e sanno muoversi. Ho chiesto doppi giocatori in ogni ruolo e mi stanno accontentando". Lo dice Eusebio Di Francesco, in un'intervista rilasciata a Roma Radio alla vigilia del match amichevole contro il Tottenham, che si disputerà stasera negli Stati Uniti (ore 2:05 italiane). "Contro gli inglesi mi aspetto una crescita e una manovra più fluida, che è mancata contro il Psg. Ci vuole pazienza, ma sono convinto che faremo sempre meglio", ha precisato il tecnico giallorosso, sottolineando di apprezzare "la disponibilità dei ragazzi nell'apprendere le mie idee. Sono contento ma - ha ribadito - c'è ancora molto da lavorare. Lo sapevo già dal mio arrivo. Credo che la squadra crescerà ancora molto".