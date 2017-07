Higuain, Bernardeschi grandissimo

ROMA, 25 LUG - "Sarà un campionato bellissimo: l'importante è continuare a pensare che si possa migliorare rispetto all'anno scorso". Questa la previsione dello juventino Gonzalo Higuain dal ritiro bianconero negli Stati Uniti. "In molti si sono rinforzati - ha proseguito l'argentino ai microfoni di Sky Sport - Inoltre, il Napoli non ha perso giocatori e farà sicuramente qualche colpo. Anche noi, comunque, ci siamo rinforzati". Tra i nuovi acquisti quello di Bernardeschi, arrivato proprio ieri in bianconero. "Un grandissimo giocatore - ha sottolineato Higuain - Speriamo che tutto quello che ha dimostrato alla Fiorentina lo faccia vedere anche qui. È giovanissimo, ma ha grandi margini di miglioramento". Il mercato, tuttavia, ha anche portato via dalla Juventus un campione come Bonucci. "Abbiamo comunque una grandissima squadra, compagni fortissimi che possono sostituirlo - ha assicurato l'attaccante - Speriamo quindi di non far notare la sua partenza".