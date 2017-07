Juve: Bernardeschi 'Buffon un esempio'

TORINO, 24 LUG - "Buffon è un esempio non solo per me, ma per tutti. Lo ringrazio per le belle parole". Si ispira al capitano della Juventus, la sua nuova squadra, Federico Bernardeschi. Il calciatore, nato a Carrara come il portiere, non vede l'ora di stringere la mano al numero uno che ne aveva caldeggiato l'acquisto. "Lui ha vinto il Mondiale, adesso sarà il mio capitano alla Juve e in Nazionale...". Grande l'accoglienza che i tifosi bianconeri hanno riservato all'ex viola. "Sono molto emozionato, voglio ringraziare tutti quanti perché appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi - sottolinea Bernardeschi ai microfoni di Jtv -. Mi hanno fatto sentire il loro calore e li ringrazio. Voglio mettermi a disposizione del Mister e della squadra. Forza Juventus".