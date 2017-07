Cassano: Setti, a Verona conta il gruppo

VERONA, 24 LUG - "Rimango, e rimaniamo, basiti per quanto appreso riguardo la presunta mancanza di stimoli di Cassano. Nel sottolineare che il calciatore è tuttora un tesserato gialloblù, voglio altresì ribadire che al Verona il gruppo viene prima del singolo e la maglia prima di qualsiasi calciatore. Verona è una piazza storica e appassionata, che merita considerazione e rispetto. Per quanto ci riguarda, proseguiremo nel lavoro per rendere questa squadra in grado di poter lottare per il nostro obiettivo". A dirlo il presidente del Verona, Maurizio Setti, dopo quanto scritto da Antonio Cassano sul profilo social della moglie Carolina Marcialis, prima che lo stesso Fantantonio correggesse ancora il tiro annunciando l'addio non solo al Verona ma al calcio.