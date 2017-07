Inter: Spalletti, benissimo con Sabatini

MILANO, 24 LUG - ''Pallotta è un presidente con cui ho avuto un buon rapporto. Quello che avevo da dirgli, l'ho detto a lui. Io con Sabatini mi trovo benissimo: è una persona simpatica e di grandissima qualità''. Luciano Spalletti, dopo la vittoria 1-0 dell'Inter sul Lione, chiarisce di avere un ottimo rapporto con Walter Sabatini nonostante il presidente giallorosso abbia ricordato i dissidi passati tra i due. Proprio con Sabatini, Zhang e Ausilio, ieri Spalletti ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. ''Vogliamo mettere le qualità nella rosa. Non è ostentando ricchezza e facendo gli acquisti a sensazione che si fanno grandi cose. Cerchiamo giocatori che possano completare le qualità dei quelli forti che abbiamo. Sappiamo però che averli non è facile perché non giochiamo la Champions e questo è uno svantaggio. Il nostro capo ha detto che se capiteranno le situazioni, vogliamo costruirci una vita da protagonisti''.