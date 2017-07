Cassano "lascio anche il calcio"

ROMA, 24 LUG - "Al contrario di quanto apparso sui profili social ufficiali di mia moglie, vorrei precisare: Carolina ha sbagliato, dopo averci pensato e riflettuto alla fine ho deciso: Antonio Cassano non giocherà più a calcio". Non c'è fine alle 'cassanate' e l'addio, prima solo al Verona e ora anche al calcio, diventa motivo di 'lite' in famiglia. Nell'ennesima giornata convulsa, il colpo di scena di Cassano arriva ancora attraverso le incursioni sul profilo social della moglie, Carolina Marcialis. "Chiedo scusa alla città di Verona, a tutti i tifosi - scrive il giocatore -, al presidente Maurizio Setti, al direttore sportivo Filippo Fusco, all'allenatore Fabio Pecchia, ai miei compagni di squadra e allo staff medico e tecnico. Per un uomo di 35 anni sono le motivazioni a dettare la vita, e in questo momento sento che la mia priorità è rappresentata dal fatto di stare vicino ai miei figli e a mia moglie".