Iago Falque, Torino club importante

TORINO, 24 LUG - "Abbiamo le qualità per poter migliorare quanto fatto lo scorso anno". Punta in alto Iago Falque, attaccante spagnolo del Torino a caccia di un posto in Europa League. "La scorsa è stata una stagione positiva e speriamo che la prossima lo sia ancora di più, sia a livello personale che di squadra", è l'obiettivo dell'attaccante intervistato nel ritiro di Bormio. "Il Torino è una squadra importante, per questo sono felicissimo di essere qui - aggiunge al sito internet del club granata -. Il bilancio del ritiro? Positivo, la squadra sta rispondendo bene, è importante mettere allenamenti nelle gambe. Obiettivi? Dobbiamo pensare solo a noi stessi, possiamo fare delle belle cose, ma sempre mantenendo equilibrio". Tra i sogni c'è anche la nazionale spagnola. "É difficile perché ci sono tanti calciatori forti - conclude -, io devo solo continuare a far bene e poi si vedrà".