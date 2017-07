Chelsea: Morata in campo con il Bayern

ROMA, 24 LUG - Alvaro Morata giocherà la sua prima partita con il Chelsea domani, nel match di International Champions Cup in programma a Singapore contro il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti: lo ha annunciato Antonio Conte in conferenza stampa, precisando però che l'attaccante spagnolo non partirà titolare perché "si è unito al gruppo solo ieri". Non ci sarà invece Pedro, l'altra punta iberica dei Blues, infortunatosi nell'amichevole vinta 3-0 sabato scorso con l'Arsenal: in uno scontro di gioco con David Ospina ha riportato infatti fratture multiple al volto e, come ha spiegato Conte, non potrà rientrare prima di una decina di giorni e solo grazie ad una maschera protettiva. Il tecnico italiano, peraltro, non ha accusato Ospina dell'accaduto. "Ho giocato anch'io a calcio - ha ricordato Conte - e so che questi incidenti possono accadere: Ospina voleva prendere il pallone".