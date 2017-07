Inter: novità nell'organigramma

ROMA, 24 LUG - Novità nell'assetto societario dell'Inter del nuovo corso sotto la proprietà di Suning Sports: oltre all'annuncio del nuovo amministratore delegato Alessandro Antonello (Chief Executive Officer da settembre), è stata creata la nuova carica di Chief Marketing Officer, affidata ad interim a Robert Faulkner che rimarrà comunque responsabile della comunicazione. Il suo ruolo avrà l'obiettivo di sviluppare strategicamente il brand e promuovere l'immagine del club con eventi organizzati per i tifosi in tutto il mondo. Inoltre, si legge sempre in una nota dell'Inter, l'attuale dg Giovanni Gardini viene nominato Chief Football Operations Officer, carica che riflette al meglio le sue responsabilità su tutte le attività operative riguardanti la prima squadra e il settore giovanile. Michael Williamson, infine, viene nominato Chief Strategy Officer.