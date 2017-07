Emerson, recupero e punto al Mondiale

ROMA, 24 LUG - "Sto bene, tra dieci giorni saranno due mesi dall'intervento. Sono sulla strada giusta per tornare il più presto possibile". L'esterno giallorosso Emerson Palmieri è soddisfatto del suo percorso di recupero dall'infortunio ed ha fatto il punto sulle sue condizioni ai microfoni di Roma Tv da Boston, parlando anche di come sta vivendo la tournée in America e dei suoi obiettivi personali e di squadra. "Il Mondiale è un mio obiettivo - le parole de brasiliano naturalizzato italiano, infortunatosi poco prima della convocazione da parte del ct Ventura - Se non mi fossi fatto male, sarei andato in Nazionale a giugno. Lavoro quindi per essere convocato per il Mondiale del 2018". Tra i nuovi acquisti della Roma, c'è Kolarov dal City. "È un giocatore di altissimo livello - sottolinea Emerson - Arriva per aiutarci. Anch'io posso aiutare lui: dobbiamo pensare che insieme possiamo aiutare la squadra. Sono contento che un giocatore così importante sia con noi. Voglio anche io imparare da lui".