Zhang, Inter deve tornare in Champions

MILANO, 24 LUG - "Quest'anno l'Inter deve tornare in Champions League". Il proprietario del club Zhang Jindong ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione, durante le riunioni delle scorse ore degli stati generali dell'Inter. "Dobbiamo prestare maggiore attenzione allo sviluppo dei giovani - riporta Sina.com -. L'Inter sta costruendo la strada per tornare al livello top in Europa per la formazione, anche con la costruzione di uno stadio migliore e di nuove strutture per gli allenamenti, per attrarre i migliori giocatori internazionali". Zhang sarà in tribuna per la partita contro il Lione, primo match de1l'International Champions Cup. "L'Inter è la corona di tutte le attività dell'universo Suning, abbiamo il dovere di operare bene per questo brand. Dobbiamo essere sempre competitivi a livello mondiale, creare il miglior sistema di formazione e gestione al mondo, e lottare per i titoli più alti in Europa".