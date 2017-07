Atalanta: a Clusone, 3-1 alla Giana

BERGAMO, 23 LUG - L'Atalanta vince 3-1 a Clusone contro la Giana Erminio (Serie C), nella seconda e ultima amichevole in Valseriana, dopo i 15 gol al Brusaporto di mercoledì scorso a Rovetta, sede degli allenamenti nerazzurri. Nel primo tempo vantaggio ospite con Bonalumi (13') che insacca un angolo di Chiarello deviato da Perna, pari di Cornelius di testa (14') su cross di Orsolini e autogol di Sosio su un retropassaggio sbagliato al portiere (35'); nella ripresa chiude Vido, incornando l'assist di Spinazzola. A riposo Berisha, Rossi, Petagna, Schmidt, Eguelfi, Melegoni e Caldara, arrivato in ritiro solo ieri. Mercoledì 26 luglio alle 20,30 a Bergamo si disputerà il Trofeo Bortolotti contro il Lilla, l'indomani il trasferimento a San Gallo in Svizzera per la seconda fase della preparazione che culminerà con il test del primo agosto ad Altach (Austria) alle 19,30 contro il Bortussia Dortmund. Il 2 agosto (18) a Zingonia c'è il Novara, venerdì 11 il Trofeo Naranja al Mestalla di Valencia contro i padroni di casa.