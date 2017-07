Candreva: Chelsea? Non c'è nulla

MILANO, 23 LUG - "Fa piacere essere accostato a un club del genere, ma non c'è nulla. Poi, in caso di offerta, ci penserebbe la società. Io sono orgoglioso di essere qui e di aver sposato questo progetto l'anno scorso". L'attaccante dell'Inter Antonio Candreva, in conferenza al fianco di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Lione, spegne le voci che lo vorrebbero in trattativa con il Chelsea di Antonio Conte. L'esterno però è nel mirino dell'ex ct dell'Italia e non è escluso un suo addio. Un'operazione che scatena i tifosi sui social, divisi tra i tanti che ritengono sia una cessione indolore e chi reputa Candreva tra gli incedibili, un giocatore difficile da rimpiazzare soprattutto nel caso che il Manchester United acquisti l'altro esterno Ivan Perisic.