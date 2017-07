Padre Neymar incontra dirigenza Barca

ROMA, 23 LUG - La telenovela Neymar si arricchisce giorno dopo giorno di nuove puntate: l'ultima, riportata dai quotidiani sportivi spagnoli 'Marca' e 'AS', racconta di un incontro che il padre del fuoriclasse brasiliano ha avuto nella notte con la dirigenza blaugrana al MetLife Stadium di New Jersey. Sul tavolo, ovviamente la ventilata offerta monstre che il Psg sarebbe pronto a presentare (pagando la clausola rescissoria) per accaparrarsi il capitano dalla Selecao.