Amichevoli: Crotone-Acri 6-0

CROTONE, 22 LUG - Il Crotone vince 6-0 nella seconda amichevole stagionale disputata contro un Acri, squadra di Eccellenza, ben messo in campo. La formazione di Nicola ha mostrato netti miglioramenti rispetto alla prima uscita di martedì scorso contro una rappresentativa calabrese. L'allenatore ripropone il 4-4-2, con Tonev e Budimir più avanzati. Ad aprire le marcature, 2' dopo il fischio d'inizio, è Sampirisi, con un gran gol dalla distanza. Poi, Budimir su rigore e Tonev due volte chiudono il primo tempo sul 4-0. Nella ripresa Nicola manda in campo tanti ragazzi della squadra Primavera. Il Crotone riesce a segnare solo nei minuti finali con un eurogol di Martella e col giovane Araldo. "Oggi - dice Andrea Barberis, centrocampista del Crotone - è stato un buon test. Stiamo cominciando a mettere in pratica gli schemi che ci indica l'allenatore, per trovare lo spirito di squadra e ingranare la marcia giusta".