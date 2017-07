Amichevoli: Fiorentina-Bari 1-1

MOENA (TRENTO) - Si è conclusa 1-1 l'amichevole tra la Fiorentina e il Bari, che ha chiuso i 15 giorni di ritiro dei viola a Moena (Trento). E' stata la squadra di Fabio Grosso a passare per prima con Improta, nella ripresa è arrivato il pari con Baez. Dopo tanto incitamento, nell'intervallo è partito qualche coro contro i Della Valle e sono apparsi alcuni striscione di protesta contro la proprietà in mezzo a uno in cui gli ultrà della Fiesole assicurano sostegno alla squadra e all'allenatore. "Questo è importante, perché bisogna restare uniti - ha dichiarato Pioli -. E' stato un ritiro positivo per la disponibilità dei giocatori, ma adesso mi auguro che si risolvano delle situazioni in sospeso".