Torneo Elite: Italia U20 esordio Polonia

IMOLA (BOLOGNA), 22 LUG - Gli azzurrini dell'Under 20, dopo il terzo posto conquistato ai Mondiali in Corea, scenderanno nuovamente in campo il 5 settembre a Imola per l'Elite Tournament - ex Quattro Nazioni - affrontando la formazione polacca. Oltre alla Polonia, che sconfisse gli azzurri nel marzo scorso per 3 a 1, al torneo prenderanno parte Svizzera, Olanda, Inghilterra, Portogallo, Germania e Repubblica Ceca. Imola, grazie anche al forte supporto tecnico logistico dell'Imolese Calcio 1919, come sostenuto dall' assessore Davide Tronconi, sarà anche sede del quartier generale e degli allenamenti di due squadre partecipanti agli Europei under 21 in programma nel giugno 2019.