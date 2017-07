Montella, Milan fa ciò che chiedo

MILANO, 22 LUG - Vincenzo Montella vede crescere il suo Milan, che in Cina ha steso il Bayern Monaco pochi giorni dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. "Ho visto una squadra più convinta e più corta sul campo. Abbiamo affrontato anche i duelli con grande determinazione: sono molto soddisfatto", ha detto l'allenatore rossonero dopo la sfida di Shenzhen, spiegando di aver apprezzato in particolare "la capacità della squadra di mettere in pratica le poche cose che ho proposto fino ad ora". Fra gli avversari ha giocato anche uno degli obiettivi di mercato del Milan, il centrocampista Renato Sanches. "Non parlo di un calciatore di un'altra squadra. Ma sicuramente è un ragazzo di prospettiva e di qualità", ha tagliato corto Montella, che ha lasciato fuori Carlos Bacca, la cui avventura rossonera potrebbe essere al capolinea.