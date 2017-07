Inter: Chelsea offre 25 mln per Candreva

ROMA, 22 LUG - Antonio Conte vuole Antonio Candreva e il Chelsea sarebbe pronto a fare un'offerta di 23 milioni di sterline (pari ad oltre 25 milioni di euro) all'Inter per il cartellino. Lo scrive il britannico "Sun", secondo cui i Blues, dopo aver perso Danilo (finito al Manchester City), avrebbero messo gli occhi sull'esterno nerazzurro che Conte convocò da ct dell'Italia e che oggi dovrebbe essere l'alter ego di Victor Moses sulla fascia destra. Il tabloid precisa tuttavia che l'Inter "è riluttante a cedere il giocatore", così come lo era già stata a gennaio in un precedente tentativo del club londinese; i nerazzurri preferirebbero vendere Ivan Perisic allo United. Candreva viceversa, assicura il "Sun", sarebbe disposto a trasferirsi a Stamford Bridge.