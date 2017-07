Crotone:Trotta resta, rinnovato prestito

CROTONE, 22 LUG - Marcello Trotta giocherà anche nel prossimo campionato col Crotone. É stato rinnovato, infatti, il prestito dell'attaccante da parte del Sassuolo. L''accordo prevede il diritto di riscatto a 3,5 milioni per il Crotone e controriscatto a 4,5 per la società emiliana. Trotta, 25 anni, é un mancino dotato di una buona tecnica, bravo nel movimento con e senza palla e nella protezione della sfera. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della salvezza in A segnando tre gol in 29 gare e fornendo 5 assist decisivi. Trotta, già da ieri sera a Crotone, ha raggiunto i compagni di squadra nel ritiro di Moccone.