Biglia, volevo il Milan ad ogni costo

ROMA, 22 LUG - Gli ultimi due acquisti del Milan, Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, non parteciperanno al preliminare di Europa League per "problemi di tempi legati alla chiusura delle operazioni e alla trasferta in Cina, che saranno risolti al rientro in Italia": lo ha spiegato l'ad rossonero Marco Fassone presentando il centrocampista argentino, che ha scelto il numero 21 appartenuto ad Andrea Pirlo. "È un grande sogno portare il numero indossato da questo grandissimo campione. Sono veramente felice, volevo far parte di questo progetto ad ogni costo", ha sorriso il giocatore classe '84, presentato via social dal ds Massimiliano Mirabelli e da Fassone. "Lucas è l'ultimo arrivato ma il primo a cui abbiamo pensato, a settembre dello scorso anno, e le prime telefonate con il presidente della Lazio Lotito furono a ottobre - ha rivelato l'ad - È stata una trattativa sfinente su cui abbiamo messo puntiglio, voglia e dedizione infinita. Un giocatore come Biglia ci serve come il pane: è esperto e un leader in mezzo al campo".