Valverde, il Barcellona conta su Neymar

ROMA, 22 LUG - "Contiamo su Neymar e lui su di noi". Il Barcellona, almeno per quanto riguarda allenatore e giocatori, fa quadrato sulla sua star brasiliana, negli ultimi tempi al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero in procinto di accettare la corte del Paris Saint-Germain. Stando alle parole del tecnico blaugrana Ernesto Valverde e del centrocampista Sergio Busquets, sembrerebbe non esserci spazio per alcuna trattativa, anche se entrambi non possono escludere colpi di scena. "Questo è il periodo delle voci di mercato - ha spiegato Valverde nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole americana con la Juventus - Si sa come vanno queste cose. Perciò, fino a prova contraria, Neymar è un giocatore del Barcellona. Poi, vedremo che cosa accadrà". "Non credo ci sia un club migliore di questo per lui - ha ribadito Busquets, seduto accanto a Valverde - Spero rimanga con noi il più a lungo possibile, ma è solo lui che può pronunciare l'ultima parola: se ha qualcosa da dire, la dirà".