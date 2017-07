Vicenza: giovani da Atalanta-Fiorentina

ROMA, 22 LUG - Il Vicenza ha ufficializzato questa mattina diverse operazioni di mercato, dopo aver provveduto nelle ore scorse a depositare i relativi contratti. In particolare, il club veneto ha perfezionato l'arrivo in prestito di tre giocatori da club di Serie A: dall'Atalanta sono giunti Isnik Alimi, centrocampista classe '94, e Luca Milesi, difensore del '93, mentre con la Fiorentina è stata definita l'acquisizione in prestito di Luzayadio Andy Bangu, centrocampista del '97. Dal Crotone è invece arrivato a titolo definitivo il centrocampista Pietro De Giorgio, classe '83, legatosi al club biancorosso sino al 30 giugno 2018, con rinnovo automatico in caso di promozione.