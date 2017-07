Infront/Lega: roadshow chiuso a Shanghai

ROMA, 22 LUG - Terza ed ultima tappa, oggi a Shanghai, del "roadshow" organizzato da Lega Serie A e Infront per gli stakeholders internazionali, dopo quelle di Londra e New York: Luigi De Siervo (ad di Infront Italy) e Anna Guarnerio (Tv & Media Director di Infront Italy) hanno illustrato il nuovo invito a offrire per i diritti internazionali e spiegato le principali novità e innovazioni tecnologiche della Serie A nel triennio 2018-2021. Erano presenti, tra gli altri, anche il giocatore dell'Inter Miranda, Michael Gandler (Chief Revenue Officer dell'Inter), Giovanni Gardini (Chief Football Administrator dell'Inter) e Yangyang Suning (vicepresidente di Suning e membro del Cda dell'Inter).