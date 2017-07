De Sciglio, la Juve miglior scelta

ROMA, 22 LUG - "La Juventus è la miglior squadra a cui potessi ambire". Così Mattia De Sciglio a poche ore dall'amichevole contro il Barcellona, in cui potrebbe indossare per la prima volta la maglia della Juventus. "Era arrivato il momento di cambiare e misurarmi con un'altra realtà e con nuovi stimoli - dice il giocatore dagli Stati Uniti, come riportato dal sito internet della Juve - Qui mi hanno subito colpito il peso della società e la forza del gruppo, mi ricorda il Milan di dieci anni fa". "Quella contro il Barcellona - conclude De Sciglio - non sarà un'amichevole e servirà lo spirito giusto per fare bella figura. Il mio ruolo naturale? Terzino destro, ma ormai mi sono abituato a giocare anche a sinistra". Il giocatore avrà la maglia numero 2.