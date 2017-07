Calcio:Lotti,momento difficile e fertile

LIVORNO, 21 LUG - "Il calcio italiano sta vivendo un momento di difficoltà, visto che la Lega non riesce a darsi una governance. Tuttavia sta anche attraversando un momento fertile dove si preparano grandi cambiamenti sia per quanto riguarda la legge sui diritti Tv che per gli impianti". Lo ha detto il ministro dello sport Luca Lotti stasera a Livorno a margine della sua visita alla festa provinciale de l'Unità.