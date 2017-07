Calcio baby: Lotti,Figc farà sua parte

LIVORNO, 21 LUG - "Le notizie che abbiamo appreso dai media e relative all'indagine della procura di Prato sui baby calciatori preoccupano ma aspettiamo il lavoro dei magistrati prima di fare valutazioni più complete. Certo è un altro segnale di sofferenza per il calcio italiano". Lo ha detto il ministro dello sport Luca Lotti stasera a Livorno dove partecipa a una cena del Pd alla serata inaugurale della festa provinciale de l'Unità. "Ieri ho parlato con il presidente Tavecchio - ha aggiunto - e so che anche lui sta seguendo da vicino la vicenda e ha già attivato la procura federale. La Figc se necessario farà la sua parte e prenderà i provvedimenti che deve quando il lavoro dei magistrati, che va in ogni caso rispettato, sarà concluso".