Cagliari: Isla saluta e va al Fenerbahce

CAGLIARI, 21 LUG - Fine dell'avventura rossoblù dopo un solo anno per il nazionale cileno Mauricio Isla: l'esterno destro ha risolto consensualmente il contratto con il Cagliari e giocherà il prossimo campionato in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Nella stagione passata Isla ha collezionato 35 presenze, un gol e sette assist. Per la difesa è in arrivo dalla Juventus il centrale Filippo Romagna, classe 1997, lo scorso campionato al Brescia. Al club bianconero andrebbe - le due operazioni non sono state ancora ufficializzate - invece Dario Del Fabro, classe 1995 e l'ultima stagione al Pisa.