Ecco cordata Como, ora progetto a Figc

COMO, 21 LUG - La commissione nominata dal sindaco di Como Mario Landriscina ha identificato oggi la cordata che potrà presentare il progetto alla Figc per iscriversi al prossimo campionato. Obiettivo ripartire dai Dilettanti avvalendosi del diritto sportivo del Fc Como, società rilevata dal fallimento da Akosua Puni Essien, moglie dell'ex calciatore del Chelsea, che non era riuscita ad affiliarsi alla Federazione e che non aveva potuto iscriversi al campionato di Lega Pro. La cordata vincente è la "Nicastro group" che fa riferimento agli imprenditori Massimo Nicastro e Roberto Renzi. Ora sarà il nuovo soggetto a presentare richiesta di iscrizione a un campionato dilettantistico e sarà il consiglio federale della Figc a inizio agosto a valutare il progetto e a dare l'eventuale via libera. Nel qual caso già annunciato il futuro organico se la Federcalcio assegnerà il diritto sportivo: allenatore Andrea Ardito, ex calciatore di Como e Torino, direttore sportivo l'ex bomber della Roma Roberto Pruzzo.