Como: diritto sportivo assegnato a Como

COMO, 21 LUG - La commissione nominata dal sindaco di Como Mario Landriscina ha assegnato oggi il diritto sportivo dell'ex Calcio Como alla cordata "Nicastro group" che fa riferimento agli imprenditori Massimo Nicastro, milanese e Roberto Renzi, romano. Il diritto sportivo era rimasto vacante dopo che la società Fc Como, rilevata dal fallimento da Akosua Puni Essien, moglie dell'ex calciatore di Chelsea e Milan, non era riuscita ad affiliarsi alla federazione e, di conseguenza, ad iscriversi al campionato di Lega Pro. La nuova cordata ha già annunciato quale sarà l'organico: allenatore Andrea Ardito, ex calciatore di Como e Torino, direttore sportivo l'ex bomber della Roma Roberto Pruzzo, responsabile del settore giovanile Giancarlo Centi, anche lui ex calciatore di Como e Inter, già responsabile dei giovani della società fallita. I nuovi proprietari dovranno ripartire dai campionati dilettantistici, molto probabilmente dalla serie D.