Genoa: Centurion cambia idea, va al Boca

GENOVA, 21 LUG - Clamoroso dietrofront del centrocampista offensivo argentino Ricardo Centurion che non firma per il Genoa e decide di accettare l'offerta del Boca Juniors. Sembrava tutto fatto per il 24enne del San Paolo che era arrivato in Italia ieri effettuando anche le visite mediche con il club rossoblu: la trattativa era stata definita nei dettagli ma poi la decisione del giocatore (già tra le fila del Genoa nel 2011-2012) e del San Paolo che ha preferito l'offerta del Boca Juniors che offriva cinque milioni ai brasiliani rispetto ai 4 del club ligure.