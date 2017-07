Leicester su Iheanacho libera Mahrez

ROMA, 21 LUG - Il Leicester piomba su Kelechi Iheanacho, la stellina nigeriana del Manchester City. Lo riporta il Mirror, secondo cui l'operazione verrebbe perfezionata sulla base di 25 milioni di sterline (una trentina di milioni di euro) e i citizens si sarebbero comunque garantiti un diritto di riacquisto. Sul giocatore c'era da tempo anche il Monaco (che lo vedeva come possibile sostituto di Mbappè) arrivato a offrirgli un ingaggio di 4,4 milioni di sterline l'anno. Inutilmente, dato che il classe '96 (per lui 21 gol in 64 partite col City in tre stagioni) ha preferito restare in Premier, anche se in un'altra squadra dato che al City è chiuso da Aguero e Gabriel Jesus. L'eventuale trasferimento di Iheanacho al Leicester potrebbe a questo punto accelerare l'uscita di Mahrez dalle 'Foxes' sul quale, come ha confermato il tecnico Craig Shakespeare, c'è la Roma.