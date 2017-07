Spalletti:Schalke buon punto di partenza

MILANO, 21 LUG - "Sia Inter che Schalke hanno fatto una buona gara, per noi è un buon punto di partenza. Siamo nella direzione giusta, l'atteggiamento mi è piaciuto. È rimasto lo stesso, una costante. Così possiamo crescere". E' l'analisi del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti al termine dell'amichevole contro lo Schalke 04 pareggiata 1-1. Per i nerazzurri è stata la prima sfida della tournèe cinese e il primo test estivo contro una squadra della massima serie. ''Sia nel primo tempo che nella ripresa si è vista l'idea che volevamo seguire. A volte abbiamo perso palle inutili ma complessivamente abbiamo fatto bene. Nella prima frazione ho visto molto ordine e delle buonissime giocate. C'è materiale per passare ad una fase di allenamento che ci faccia crescere ulteriormente".